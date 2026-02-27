Среди наемников в рядах Вооруженных сил Украины есть боевики из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании Forward Observation Group. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ветеран СВО, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».
По его словам, на Украине достаточное количество «солдат удачи».
«По крайней мере знаю, что Forward Observation, крупная такая компания, заходила. Французский легион тоже заходил, знаю», — отметил «Святой», добавив, что много в ВСУ и наемников из Польши.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что англоязычные наемники и немцы больше не хотят вступать в ВСУ.
До этого военкор Александр Коц рассказал о памятке для иностранных наемников ВСУ, в которой говорится, что для получения обещанных выплат им нужно нанять адвоката.