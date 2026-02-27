Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО рассказал, наемники из каких стран входят в ряды ВСУ

Ветеран СВО «Святой»: На Украине есть наемники из Франции и американской ЧВК.

Источник: Комсомольская правда

Среди наемников в рядах Вооруженных сил Украины есть боевики из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании Forward Observation Group. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ветеран СВО, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

По его словам, на Украине достаточное количество «солдат удачи».

«По крайней мере знаю, что Forward Observation, крупная такая компания, заходила. Французский легион тоже заходил, знаю», — отметил «Святой», добавив, что много в ВСУ и наемников из Польши.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что англоязычные наемники и немцы больше не хотят вступать в ВСУ.

До этого военкор Александр Коц рассказал о памятке для иностранных наемников ВСУ, в которой говорится, что для получения обещанных выплат им нужно нанять адвоката.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше