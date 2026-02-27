Ричмонд
В США назвали причину проблем Украины на поле боя

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получилось добиться значимых успехов на поле боя из-за эффективных действий армии России. Такое мнение в интервью газете New York Times (NYT) выразил американский военный аналитик Майкл Кофман.

Источник: Reuters

«Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму», — заявил он.

При этом Кофман обратил внимание на наличие у Киева и других проблем. Так, отмечает эксперт, поддержка Запада крайне нестабильна, что негативно влияет на планирование, а массовые случаи самовольного оставления части подрывают боеспособность украинских войск. Боеспособность ВСУ на передовой постепенно сокращается, констатировал он.

Ранее американский журнал Foreign Affairs сообщил, что у Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по вопросу территорий. Киев отстает от Москвы по всем военным и техническим параметрам, в то время как стратегические цели РФ соотносятся с ее возможностями, говорится в публикации.

