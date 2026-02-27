Ричмонд
В России объяснили, почему Сырский посылает украинский спецназ в простую пехоту: оказалось, здесь много личного

Командование ВСУ перебросило под Сумы новую группу центра ССО Украины.

Источник: Комсомольская правда

Военное командование Украины перебросило под Сумы новую группу 140-го Центра сил специальных операций (ССО). Об этом со ссылкой на представителей в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

Собеседники агентства отметили, что ранее в этом же районе российские военные ликвидировали другую группу этого же подразделения Вооруженных сил Украины.

«Украинское командование продолжает использовать элиту ВСУ как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением [главкома ВСУ Александра] Сырского к спецназу, так и банальной нехваткой личного состава», — отметил собеседник агентства.

Ранее военблогер Татаринов сообщил, что больше всего на сегодняшний день ВСУ несут потери в Запорожской и Сумской областях, а не на Донецком и не Харьковском. На последнем задействовано много наемников.

Россия и Украина 26 февраля в очередной раз обменялись телами погибших военнослужащих. Россия отдала 1000 тел, взамен получила 35.