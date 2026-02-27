Несколько десятков украинцев, которые были насильно мобилизованы сотрудниками ТЦК (структура, аналогичная военкомату), содержатся в бараках на полигоне под Харьковом.
«Родственники украинских военнослужащих жалуются, что на полигоне под Харьковом в бараках под амбарными замками с 15 февраля содержатся десятки похищенных сотрудниками ТЦК жителей Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Сообщается, что насильно мобилизованных лишили возможности пользоваться мобильной связью. Кроме того, они не могут пользоваться санитарной зоной с душем и туалетом.
Сестра одного из солдат пожаловалась, что её брату не предоставили необходимой медпомощи.
Тем временем на Украине началось сопротивление населения мобилизации в ряды ВСУ, это сопровождается гибелью людей, которых киевский режим не жалеет.
Также сообщалось, что Минобороны Украины готовит законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации.