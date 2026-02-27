95 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России

«В течение прошедшей ночи с 23.00 26 февраля до 7.00 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.
Накануне вечером над Крымом трижды отбивали атаки украинских дронов. Во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. Ночью над полуостровом сбили 53 дрона. Утром над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей уничтожили 17 БПЛА.