Марочко: ВС России зачищают Симиновку в Харьковской области

«Для того, чтобы минимизировать потери и угрозы со стороны противника, нашими войсками здесь применяется ряд военных хитростей, новых тактик, чтобы, невзирая даже на свое невыгодное с военной точки зрения положение, бойцы все равно могли продвигаться», — добавил Марочко.