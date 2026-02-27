Ричмонд
Марочко: ВС России зачищают Симиновку в Харьковской области

Марочко сообщил, что участок Графское — Симиновка остается сложным для продвижения из-за рельефа.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия ведет активную зачистку населенного пункта Симиновка в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, боевые действия идут юго-восточнее населенного пункта Графское. Тот был освобожден несколько ранее.

«Сейчас юго-восточнее от Графского, непосредственно в Симиновке, идет активная зачистка от противника», — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что участок Графское — Симиновка остается сложным для продвижения из-за особенностей рельефа. За рекой Северский Донец расположены укрепрайоны ВСУ на стратегических высотах. По его словам, с этих позиций противник способен контролировать обширные территории, поэтому российским подразделениям приходится постоянно подавлять огневые точки.

«Для того, чтобы минимизировать потери и угрозы со стороны противника, нашими войсками здесь применяется ряд военных хитростей, новых тактик, чтобы, невзирая даже на свое невыгодное с военной точки зрения положение, бойцы все равно могли продвигаться», — добавил Марочко.

Немногим ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в ДНР. Как заявлял Андрей Марочко, бойцам удалось закрепиться в южной части Константиновки. По его словам, ВСУ пытаются контратаковать, однако фиксируется дальнейшее продвижение российских подразделений.