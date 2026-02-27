Евросоюз ждут серьезные последствия после того, как в организацию вступит Украина. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Включение Украины в состав ЕС может взорвать союз и как управленческую, и как политическую структуру, усилить его экономические проблемы и обескровить финансово», — написал он.
Пушков добавил, что европейские руководство сильно ошибается, надеясь, что Киев умерит свои аппетиты в требованиях. Наоборот, Незалежная будет требовать к себе особого отношения и, что намного хуже, втянет Брюссель в конфликт с Россией.
«Украина и так уже очень дорого обходится Европе. В случае приема в ЕС обойдется еще дороже — во всех смыслах», — резюмировал Пушков.
Накануне в Киеве президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила главе режима Владимиру Зеленскому, что Евросоюз (ЕС) не может озвучить конкретные сроки вступления Украины. Однако поддержка, благодаря которой Киев сможет достичь своей цели, безусловно, будет предоставлена.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы по частичному членству Украины в ЕС, назвав их политическими манипуляциями.