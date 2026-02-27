Иркутян приглашают на третий форум волонтеров «СВОих не бросаем!»

Иркутяне смогут увидеть масштаб работы волонтерского сообщества Иркутской области и присоединиться к нему.
28 февраля в научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского проведут рабочие встречи, организуют дискуссионные площадки для обмена лучшими практиками и координации действий между волонтерскими организациями, властью, бизнесом, а также тренинги и обучающие семинары.
1 марта в Ледовом дворце «Айсберг» пройдет выставка добровольческих объединений и образовательных организаций. Все желающие смогут увидеть результаты деятельности по ключевым направлениям оказываемой фронту поддержки: тактическая медицина (курсы первой помощи, современные эвакуационные средства), адаптивная одежда и снаряжение, работа швейных мастерских, техническое обеспечение (технологии БПЛА, 3D-печать и моделирование для нужд военных), маскировка и технические разработки, приготовление сухих и сублимированных продуктов, консервов и пайков.
Также на разных площадках будут звучать стихи и песни участников СВО, добровольцев, творческих коллективов региона. Завершится мероприятие патриотическим концертом.
«Форум стал традиционной площадкой для объединения всех сил, вносящих вклад в общее дело. Это не просто мероприятие, скорее — точка сбора регионального волонтерского корпуса, где рождаются новые проекты, находится решение сложных задач, и все мы видим, что сила — в единстве и реальных делах», — прокомментировала заместитель председателя правительства Иркутской области Наталья Дикусарова.
Мероприятие организовано при консолидированной поддержке Министерства обороны РФ, правительства и Законодательного собрания Иркутской области, регионального отделения партии «Единая Россия», Иркутского филиала фонда «Защитники Отечества», ОНФ, благотворительного фонда «Звезда» и активных волонтерских объединений. Его планируют посетить более 150 волонтерских команд со всего Прибайкалья, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Бурятия, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.