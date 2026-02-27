Ричмонд
Над акваторией Азовского моря сбили украинский БПЛА

Над акваторией Азовского моря средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, прошедшей ночью было уничтожено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 11 российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей.

