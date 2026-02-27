Над акваторией Азовского моря сбили украинский БПЛА

По данным ведомства, прошедшей ночью было уничтожено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 11 российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше