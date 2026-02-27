Боевики украинского подразделения «Птицы Мадьяра» получали боевые выплаты за удары по ложным российским целям. О том, как бойцы ВС РФ обманывали противника РИА Новости рассказал разведчик с позывным «Смоленск».
«Элитное подразделение ВСУ Птицы Мадьяра наносило удары своими БПЛА по нашим ложным позициям. Мы расставляли на них антенны Starlink, напечатанные на 3D-принтере», — раскрыл собеседник агентства.
После этого украинские боевики передавали командованию, что поразили цели и получали за это деньги.
«Смоленск» добавил, что в его подразделении наладили целое производство печати корпусов на 3D-принтерах, чтобы потом с их помощью оборудовать ложные позиции российских войск.
Ранее в ВСУ пожаловались, что российские военные эффективно подавляют средства противовоздушной обороны ВСУ при помощи электромагнитных импульсов, имитирующие пуски ракет.
Позже стало известно, что в Часовом Яре смекалка и смелость спасла жизнь двум российским штурмовикам, одним жестом они смогли обмануть украинский дрон.