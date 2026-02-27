Губернатор Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки БПЛА

Губернатор Александр Гусев обратился к жителям Воронежской области после отражения ночной атаки БПЛА.
Глава региона предупредил воронежцев, что днем могут быть слышны громкие звуки. Они связаны с работами по ликвидации неразорвавшихся частей беспилотников. Губернатор призвал сохранять спокойствие.
Напомним, в ночь на 27 февраля над регионом уничтожили и подавили четыре БПЛА.
