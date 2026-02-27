Ричмонд
Губернатор Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки БПЛА

В ночь на 27 февраля над регионом уничтожили и подавили четыре БПЛА.

Источник: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев обратился к жителям Воронежской области после отражения ночной атаки БПЛА.

Глава региона предупредил воронежцев, что днем могут быть слышны громкие звуки. Они связаны с работами по ликвидации неразорвавшихся частей беспилотников. Губернатор призвал сохранять спокойствие.

Напомним, в ночь на 27 февраля над регионом уничтожили и подавили четыре БПЛА.

