В СВО погиб пекарь хозяйственного отделения Евгений Пышкин из Прикамья

Прощание с военнослужащим провели в Верещагинском округе.

Источник: Администрация Верещагинского муниципального округа

Верещагинский округ Прикамья прощается с погибшим в СВО земляком. Пышкин Евгений Николаевич проходил военную службу пекарем хозяйственного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона.

Евгений Пышкин родился в деревне Салтыково 14 июня 1988 года. Окончил Зюкайскую среднюю школу, продолжил обучение в профессиональном училище № 71 на электрогазосварщика. Работал в строительной сфере.

Погиб в зоне проведения СВО 13 декабря 2025 года. Прощание с защитником Отечества проведут 27 февраля в клубе поселка Ленино. Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования жене Ксении Владиславовне, папе Николаю Николаевичу, всем кто знал погибшего земляка.