Почти 11 часов в Воронежской области сохранялся режим опасности БПЛА

Прямой удар беспилотников угрожал Воронежу и Россошанскому району.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью опасность атаки беспилотников продлилась в Воронежской области почти 11 часов — с 20:47 26 февраля до половины восьмого утра 27 февраля. В это время в Россошанском районе и самом Воронеже завыли сирены, а жителей просили отойти от окон и спрятаться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

В 21:23 в Россошанском районе прозвучала тревога из-за угрозы прямого удара БПЛА. Спустя почти два часа такая же опасность нависла над столицей Черноземья.

— Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — напомнил глава региона.

Ночью в два часа 13 минут угроза прямого удара миновала.

Напомним, за ночь в небе над регионом сбили четыре беспилотника. Пострадавших нет, но в пригороде Воронежа обломки дронов повредили кровлю коммерческого здания.

Кроме того, воронежцев просят сохранять спокойствие, если будут слышны звуки взрывов в течение дня — это экстренные службы будут ликвидировать неразорвавшиеся фрагменты сбитых беспилотников.

