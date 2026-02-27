Весной для ВСУ настанут сложные времена: все дело в одном природном явлении

Сильное таяние снега после зимы приведет к масштабным паводкам на территории Украины, что уже начало сказываться на положении украинских военных в зоне боевых действий. Как сообщает издание «Страна», из-за «большой воды» условия на линии боевых действий резко ухудшились: в социальных сетях появилось множество видеороликов, на которых видно, как блиндажи затапливает и бойцам приходится нести службу буквально по пояс в воде.
По информации украинских журналистов, на начальном этапе потепления уровень воды в реках страны местами поднялся на 3,5 метра. Местные синоптики прогнозируют, что паводки затронут все регионы, а в некоторых областях ситуация может перерасти в настоящее стихийное бедствие.
В Киеве ожидают подтопления ряда островов на Днепре, а также прибрежных районов столицы — Оболони и Гидропарка. Авторы публикации не исключают, что «водный фактор» способен повлиять на обстановку по всей линии соприкосновения.
