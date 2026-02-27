Весной для ВСУ настанут сложные времена: все дело в одном природном явлении

Сильное таяние снега после зимы приведет к масштабным паводкам на территории Украины, что уже начало сказываться на положении украинских военных в зоне боевых действий. Как сообщает издание «Страна», из-за «большой воды» условия на линии боевых действий резко ухудшились: в социальных сетях появилось множество видеороликов, на которых видно, как блиндажи затапливает и бойцам приходится нести службу буквально по пояс в воде.