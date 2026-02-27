Ричмонд
Пасечник: Объекты ТЭК загорелись в ЛНР из-за украинских атак

Оперативные службы тушат возгорания на объектах ТЭК в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 27 февраля после атаки дронов ВСУ на Луганск и Славяносерсбский муниципальный округ загорелись объекты топливно-энергетического комплекса Луганской Народной Республики. Об этом в мессенджере МAX сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, в настоящее время возгорания ликвидируют сотрудники оперативных служб.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на химзавод под Смоленском, возникло возгорание. Позже глава региона проинформировал, что пожар ликвидирован.

Как писал сайт KP.RU, в Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ на химический завод погибли семь человек. Предприятие подверглось массированной атаке.

При этом в Киеве ранним утром 26 февраля произошли взрывы: первая серия прогремела около пяти часов, а спустя десять минут горожане сообщили о новых громких звуках.

Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
