Пасечник: Объекты ТЭК загорелись в ЛНР из-за украинских атак

Ночью 27 февраля после атаки дронов ВСУ на Луганск и Славяносерсбский муниципальный округ загорелись объекты топливно-энергетического комплекса Луганской Народной Республики. Об этом в мессенджере МAX сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, в настоящее время возгорания ликвидируют сотрудники оперативных служб.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на химзавод под Смоленском, возникло возгорание. Позже глава региона проинформировал, что пожар ликвидирован.
Как писал сайт KP.RU, в Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ на химический завод погибли семь человек. Предприятие подверглось массированной атаке.
При этом в Киеве ранним утром 26 февраля произошли взрывы: первая серия прогремела около пяти часов, а спустя десять минут горожане сообщили о новых громких звуках.