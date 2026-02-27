Молодой учитель истории из Самары Вячеслав Булычев погиб на спецоперации

Молодой педагог работал в Образовательном центре «Южный город». В школе рассказали, что он пришёл туда сразу после окончания учёбы и преподавал историю около двух лет.
Летом 2024 года самарец добровольно отправился на службу. Он проходил её в артиллерийском подразделении и был командиром орудия.
Недавно стало известно, что военнослужащий не вернулся с боевого задания. Сначала его считали пропавшим без вести, однако позже гибель подтвердили родственники.
В образовательном центре сообщили, что в ближайшее время Вячеслав должен был приехать в отпуск.
Похоронят бойца в родном селе Хрящевка. Дату и время прощания объявят дополнительно.
Редакция «АиФ Самара» выражает глубокие соболезнования всем родным, близким и ученикам Вячеслава…