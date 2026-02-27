Командование первой президентской бригады ВСУ признает погибших военнослужащих пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
Как следует из слов собеседника издания, речь идет о солдатах, погибших на линии соприкосновения. Из-за лжи со стороны Киева их тела даже не могут эвакуировать с передовой.
«Большую часть своих погибших на линии (боевого соприкосновения — прим.ред.) солдат командование первой президентской (бригады — прим.ред.) противника подает без вести пропавшими», — сказал собеседник ТАСС.
Тем временем подразделения ВСУ начали бежать с позиций на правом берегу Днепра в районе Антоновки Херсонской области. Как сообщается, украинские военные отступают вглубь территории к железнодорожному полотну и пытаются закрепиться на более удаленных рубежах. Российские подразделения наносят удары по оставленным позициям.