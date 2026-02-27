В Воронежской области опровергли слухи о весенней мобилизации

Воронежские борцы с фейками обратили внимание, что в соцсетях и мессенджерах начали распространяться сообщения о новой волне мобилизации, которая якобы начнется с 1 апреля 2026 года. Авторы таких публикаций утверждают, что недавние сбои в работе Telegram и других сервисов — это намеренное ограничение связи со стороны властей, чтобы скрыть подготовку к призывным мероприятиям.
По данным телеграм-канала «Борьба с фейками. Воронежская область» от 26-го февраля, на самом деле эта информация не соответствует действительности и «проведение мобилизации не планируется». 1 апреля в стране начинается стандартный весенний призыв на срочную службу, который проходит ежегодно. Тема мобилизации, по мнению разоблачителей, искусственно привязывается к началу призывной кампании, чтобы вызвать беспокойство у жителей. Технические заминки в работе интернета также, по словам экспертов, не имеют отношения к военным мероприятиям и вызваны плановыми мерами по регулированию сети.
Первоисточником этих сообщений стал канал, ранее уже замеченный в дезинформации, при этом он часто меняет названия. Жителей региона просят не поддаваться на провокации в комментариях и ориентироваться только на данные из официальных ведомств.