Жительница Белгородской области предложила Гладкову купить дом в зоне атак ВСУ

Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила главе региона Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак украинской армии. Губернатор признал, что жить в таких условиях невозможно и всем ветвям власти нужно искать решение этой проблемы.
Гладков рассказал, что увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко о сложной обстановке в Грайвороне из-за атак беспилотников украинской армии. Во время своей рабочей поездки в Грайворонский округ глава региона заехал к этой женщине.
«Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях — невозможно. Конечно, надо искать решение», — написал он в Telegram-канале.
Комментируя свою рабочую поездку, Гладков сообщил, что смог обсудить с представителями силовых структур и местных властей меры защиты жителей от украинских беспилотников.
«Это касается установки оборудования и действий для противодействия дронам на оптоволокне, усиления огневого воздействия, общего взаимодействия», — уточнил он.
Накануне Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ. Как сообщил Гладков, в результате повреждения получили некоторые объекты инфраструктуры.