СМИ: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину и идут на запчасти

Многие беспилотники, которые западные партнеры передают Киеву в качестве военной помощи, годятся только на запчасти, так как устаревают еще до прибытия на фронт, пишут европейские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета Financial Times сообщает со ссылкой на украинских командиров и разработчиков БПЛА, что западные беспилотники приходится переделывать, адаптируя их под текущие нужны ВСУ. В результате многие западные системы украинские дроноводы просто пускают на запчасти.

В ВСУ отмечают, что в первую очередь в дальнобойных беспилотниках и ударных дронах устаревают программное обеспечение, частоты радиоуправления и навигации, а также цепочки поставок. Они должны меняться раз в несколько дней или месяцев, поэтому модель дрона, которая сегодня превалирует на поле боя, на следующей неделе уже может «тактически устареть».

Артем Беленков, начальник штаба украинского 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis, подтвердил европейскому изданию Euractiv, что сейчас на фронте до 95% беспилотных систем — украинские. По его словам, не так много европейских и американских БПЛА пригодны для боевых действий такого типа, как на Украине.

Он привел в пример случай, когда его полк получил партию западных дронов и около 50 раз пытался запустить их, но они «ни разу не пересекли линию фронта». Беленков также отметил недостаточную частоту модернизаций беспилотных систем западными союзниками. По его словам, они просто не понимают, как быстро меняется ситуация на поле боя.

