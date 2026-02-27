СМИ: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину и идут на запчасти

Британская газета Financial Times сообщает со ссылкой на украинских командиров и разработчиков БПЛА, что западные беспилотники приходится переделывать, адаптируя их под текущие нужны ВСУ. В результате многие западные системы украинские дроноводы просто пускают на запчасти.
В ВСУ отмечают, что в первую очередь в дальнобойных беспилотниках и ударных дронах устаревают программное обеспечение, частоты радиоуправления и навигации, а также цепочки поставок. Они должны меняться раз в несколько дней или месяцев, поэтому модель дрона, которая сегодня превалирует на поле боя, на следующей неделе уже может «тактически устареть».
Артем Беленков, начальник штаба украинского 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis, подтвердил европейскому изданию Euractiv, что сейчас на фронте до 95% беспилотных систем — украинские. По его словам, не так много европейских и американских БПЛА пригодны для боевых действий такого типа, как на Украине.
Он привел в пример случай, когда его полк получил партию западных дронов и около 50 раз пытался запустить их, но они «ни разу не пересекли линию фронта». Беленков также отметил недостаточную частоту модернизаций беспилотных систем западными союзниками. По его словам, они просто не понимают, как быстро меняется ситуация на поле боя.