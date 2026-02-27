«В течение недели подразделения группировки войск “Север” в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области. ˂…˃ За прошедшую неделю в ходе активных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики. ˂…˃ Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области. ˂…˃ Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области», — говорится в сообщении.
ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре села
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации, в том числе Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.