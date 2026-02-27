ВСУ потеряли свыше 2480 военных в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции… За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.
В сводке отмечается, бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов»* и четырех бригад нацгвардии.
* Запрещенная в России террористическая группировка