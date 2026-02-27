Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские формирования потеряли более 1260 военнослужащих в течение недели в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1260 военнослужащих», — говорится в сводке российского ведомства за период с 21 по 27 февраля.

Кроме того, ВСУ лишились 20 боевых бронированных машин, в том числе, 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО, 120 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, добавили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что в ходе активных действий подразделения группировки «Запад» освободили населённый пункт Карповка в Донецкой Народной Республике.

