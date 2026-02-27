Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий «Севера»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке военного ведомства.
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1485 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.