ВСУ потеряли более 2205 военных в зоне войск «Востока» за неделю

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2205 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Восток” противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, девять артиллерийских орудий», — отметили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись за неделю в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, добавили в российском военном ведомстве.

«За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.