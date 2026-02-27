«Всего в зоне ответственности группировки войск “Восток” противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, девять артиллерийских орудий», — отметили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись за неделю в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, добавили в российском военном ведомстве.
«За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.