Войска «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 940 военных, 37 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 940 военнослужащих, 37 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства. Уничтожены 82 автомобиля, 15 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.