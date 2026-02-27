Войска «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 940 военнослужащих, 37 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства. Уничтожены 82 автомобиля, 15 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.