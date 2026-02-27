Ракетная опасность в Татарстане: что это значит и как действовать?

Оповещение пришло через приложение МЧС России, сирены зазвучали в Кировском, Авиастроительном районах Казани и на улице Назарбаева. В школах и на режимных предприятиях объявлена тревога, людей спускают в укрытия. Разбираемся, что означает этот режим и чем он отличается от привычных уже сигналов об атаке беспилотников.