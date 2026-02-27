Ричмонд
Ракетная опасность в Татарстане: что это значит и как действовать?

Сегодня, 27 февраля, в 12:06 по московскому времени жители Татарстана впервые получили сигнал «Ракетная опасность».

Оповещение пришло через приложение МЧС России, сирены зазвучали в Кировском, Авиастроительном районах Казани и на улице Назарбаева. В школах и на режимных предприятиях объявлена тревога, людей спускают в укрытия. Разбираемся, что означает этот режим и чем он отличается от привычных уже сигналов об атаке беспилотников.

Что такое «Ракетная опасность»?

«Ракетная опасность» — это один из сигналов гражданской обороны, который оповещает население и спецслужбы о возникшей угрозе применения ракетного вооружения. Ракеты, в отличие от беспилотников, обладают высокой скоростью и большой дальностью полета, что делает этот вид угрозы значительно более серьезным. Системы противовоздушной обороны и раннего предупреждения работают в усиленном режиме.

Чем этот сигнал отличается от «Беспилотной опасности» и «Угрозы атаки БПЛА»?

Ранее в Татарстане объявлялись только режимы, связанные с беспилотниками:

«Беспилотная опасность» — означает, что дроны движутся в направлении республики.

«Угроза атаки БПЛА» — фиксирует, что беспилотники уже обнаружены в небе над регионом.

«Ракетная опасность» — сигнал иного уровня. Он свидетельствует о возможном ракетном ударе, что требует немедленных и строгих действий.

Как действовать при объявлении ракетной опасности?

Порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА, но требует максимальной скорости и серьезности. Главное правило — немедленно укрыться.

Если вы в здании: спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Категорически нельзя пользоваться лифтом.

Если вы в квартире: зайдите в помещение без окон — ванную, коридор, кладовку. Сядьте на пол между несущих стен. Не стойте у окон!

Если вы на улице: зайдите в ближайшее здание, подземный переход или другое укрытие. Не оставайтесь на открытом пространстве.

Связь: не пользуйтесь без крайней необходимости телефонами, рациями, GPS-устройствами, чтобы не создавать помехи для работы спецслужб.

Если увидели обломки: ни в коем случае не приближайтесь и не трогайте их. Немедленно звоните по номеру 112, сообщите точные координаты. Не публикуйте фото и видео в соцсетях.

Закрыты ли аэропорты Татарстана?

На данный момент аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме, ограничения не вводились. Однако ситуация может меняться, рекомендуется следить за официальными сообщениями Росавиации и МЧС.

Вслед за объявлением ракетной опасности ГУ МЧС России по РТ предупредило об ухудшении погоды: в республике ожидаются гололед, снегопад и туман. Будьте внимательны и осторожны.

Главное — сохранять спокойствие, не паниковать и строго следовать инструкциям. Оповещение о ракетной опасности в Татарстане введено впервые, но алгоритм действий давно отработан и должен быть известен каждому.

