Что делать при ракетной угрозе в Пермском крае?

Режим «Ракетная опасность» впервые ввели в Пермском крае днём 27 февраля.

Источник: Billy Huynh/CC0

Днём 27 февраля в Пермском крае впервые объявили о введении режима «Ракетная опасность». В этот же день подобные ограничения ввели на территории Татарстана, Самарской и Пензенской областях, а также ряде других регионов.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, а также напомнили жителям о едином номере вызова экстренных служб — 112.

В ведомстве объяснили, что порядок действий при введении режима «Ракетная опасность» аналогичный, как при угрозе беспилотной опасности.

Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. В Минтербезе подчеркнули, что лифтом пользоваться нельзя;

Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы;

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств;

Следите за оповещениями МЧС.