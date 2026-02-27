Что делать при ракетной угрозе в Пермском крае?

Днём 27 февраля в Пермском крае впервые объявили о введении режима «Ракетная опасность». В этот же день подобные ограничения ввели на территории Татарстана, Самарской и Пензенской областях, а также ряде других регионов.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, а также напомнили жителям о едином номере вызова экстренных служб — 112.
В ведомстве объяснили, что порядок действий при введении режима «Ракетная опасность» аналогичный, как при угрозе беспилотной опасности.
Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. В Минтербезе подчеркнули, что лифтом пользоваться нельзя;
Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы;
Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств;
Следите за оповещениями МЧС.