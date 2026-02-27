Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.