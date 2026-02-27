Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом

«В период с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских БПЛА самолетного типа: 22 — над территорией Курской области, 14 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Республики Крым, 1 — над территорией Брянской области, 1 — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.