В Казани дети спускаются в укрытия из-за ракетной опасности

В Казани дети в садах и школах спускаются в укрытия из-за ракетной опасности.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Дети в казанских детсадах и школах спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны в связи с введенным режимом ракетной опасности, сообщила мэрия Казани.

МЧС РФ сообщило в 12.06 мск пятницы, что на территории Татарстана введен режим «Ракетная опасность».

«В детских садах и школах дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны, где находятся под присмотром педагогов», — говорится в сообщении.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, которые соответствуют режиму «Угроза атаки БПЛА». В частности, рекомендуется спуститься на нижние этажи зданий, в подвалы или паркинги, дома — перейти в помещение без окон и разместиться у несущих стен, на улице — избегать открытых пространств, зайти в ближайшее здание.

