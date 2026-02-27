Ричмонд
САУ «Мста-С» уничтожила пункт дислокации ВСУ. Видео

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.

Объект был уничтожен точным огнем 152-милимметровых самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской мотострелковой дивизии. Координаты цели были получены в ходе воздушной разведки, и артиллерийские расчеты нанесли серию ударов, в результате которых пункт временной дислокации украинских войск был ликвидирован.

Работа артиллерии велась во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректировали огонь в режиме реального времени и зафиксировали уничтожение цели.

