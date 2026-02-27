Объект был уничтожен точным огнем 152-милимметровых самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской мотострелковой дивизии. Координаты цели были получены в ходе воздушной разведки, и артиллерийские расчеты нанесли серию ударов, в результате которых пункт временной дислокации украинских войск был ликвидирован.
Работа артиллерии велась во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректировали огонь в режиме реального времени и зафиксировали уничтожение цели.
