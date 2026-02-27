Опасные находки были изъяты из замаскированных схронов ВСУ в ходе инженерной разведки населенных пунктов и маршрутов движения войск. В состав ликвидированного арсенала вошли артиллерийские снаряды, выстрелы к гранатометам, инженерные боеприпасы и ручные гранаты.
Как уточнили в ведомстве, все взрывоопасные предметы были вывезены на специализированный полигон. Ликвидация боеприпасов проводилась методом подрыва с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
Арсенал из почти тысячи боеприпасов уничтожили росгвардейцы в ДНР. Видео
