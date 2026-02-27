Угроза ракетной атаки в Поволжье не была учебной

Ракетную опасность объявили в Татарстане, Чувашии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской областях, Удмуртии и Башкирии. При этом власти Ульяновской области объявили лишь о режиме беспилотной опасности. В Самаре и Ульяновске приостановили работу аэропорты.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отбое ракетной опасности.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше