Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Башкирии сняли режим «Ракетная опасность»: он продлился почти два часа

В Башкирии отменили режим «Ракетная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о снятии режима «Ракетная опасность», введенного ранее на территории региона.

На фоне объявленной опасности в Уфе и ряде других городов Башкирии днем наблюдались перебои в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, резкий рост жалоб на отсутствие связи зафиксировали около 15:35. Как ранее поясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек в рамках превентивных мер безопасности — это затрудняет навигацию беспилотников.