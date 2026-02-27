На территории Башкирии сняли режим «Ракетная опасность»: он продлился почти два часа

На фоне объявленной опасности в Уфе и ряде других городов Башкирии днем наблюдались перебои в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, резкий рост жалоб на отсутствие связи зафиксировали около 15:35. Как ранее поясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек в рамках превентивных мер безопасности — это затрудняет навигацию беспилотников.