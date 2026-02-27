Как свердловчане должны действовать во время ракетной опасности: инструкция

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг)», — написал в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Сигнал «Ракетная опасность» — один из наиболее серьезных. Он информирует население и специальные службы о реальной угрозе применения ракет. В отличие от объявляемой ранее «Беспилотной опасности» или «Угрозы атаки БПЛА», данный сигнал требует максимально быстрой и слаженной реакции, поскольку ракеты обладают значительно большей скоростью и дальностью полета, что делает промежуток времени между оповещением и возможным ударом крайне малым.
Системы противовоздушной обороны и раннего предупреждения в таких ситуациях мгновенно переводятся в усиленный режим работы, однако от действий самих граждан напрямую зависит сохранение их жизни и здоровья.
«При получении сигнала “Ракетная опасность” необходимо сохранять спокойствие, срочно укрыться в помещении без окон (коридор, ванная) или в подвале, а если вы на улице — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Избегайте окон, не пользуйтесь лифтом и следите за информацией от МЧС», — предупреждает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к городской администрации.
Услышав продолжительный звук сирены или получив push-уведомление через мобильное приложение МЧС России, SMS-сообщение либо сигнал через системы оповещения RSCHS, крайне важно сохранять спокойствие и действовать четко, не поддаваясь панике.
Если вы находитесь в квартире или частном доме, необходимо незамедлительно перекрыть газ, воду и отключить электричество, после чего плотно закрыть все окна, двери и вентиляционные отверстия. Затем следует проследовать в заранее определенное безопасное место. Категорически запрещается оставаться в комнатах с окнами, подходить к ним и пользоваться лифтом.
Нельзя оставаться на открытой местности; следует немедленно проследовать в ближайшее капитальное здание, подземный переход, на подземный паркинг или в другое заглубленное помещение, пригодное для укрытия.
Водители общественного транспорта и личных автомобилей обязаны остановить транспортное средство вблизи такого укрытия, открыть двери, а затем вместе с пассажирами проследовать в безопасное место.
Необходимо предупреждать об опасности окружающих, оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам.
Важно помнить, что после получения сигнала и укрытия в безопасном месте необходимо оставаться там до официальной отмены тревоги — сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Находясь в укрытии, следует следить за дальнейшими сообщениями от МЧС, местной администрации или официальных средств массовой информации.
Важные правила: Не паниковать: Действовать быстро и четко. Не снимать: Запрещено снимать работу ПВО и выкладывать фото/видео в сеть. Ожидание отбоя: Оставайтесь в укрытии до получения официального сообщения об отмене тревоги. Осторожность после: После отмены опасности не трогайте обломки, так как они могут быть взрывоопасны. Информация: Следите за сообщениями МЧС, администрации, официальных СМИ (RSCHS).
Категорически запрещено снимать на фото- и видеоаппаратуру работу средств противовоздушной обороны, пролетающие ракеты или беспилотные летательные аппараты, а также публиковать эти материалы в сети Интернет или мессенджерах.
После объявления сигнала отбоя опасности необходимо покидать укрытие с осторожностью. При выходе на улицу следует быть внимательным и ни в коем случае не приближаться к обнаруженным обломкам ракет или беспилотников. Эти фрагменты могут представлять серьезную взрывоопасность или содержать остатки токсичных компонентов топлива. При обнаружении любых подозрительных предметов и обломков нельзя трогать их, фотографировать или пытаться исследовать самостоятельно.
Единственно верным действием будет немедленно сообщить о находке в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112» или в МЧС по номеру «101», точно указав координаты места обнаружения. Родителям рекомендуется заранее провести с детьми разъяснительные беседы о правилах поведения в подобных ситуациях.