Как свердловчане должны действовать во время ракетной опасности: инструкция

Важные правила: Не паниковать: Действовать быстро и четко. Не снимать: Запрещено снимать работу ПВО и выкладывать фото/видео в сеть. Ожидание отбоя: Оставайтесь в укрытии до получения официального сообщения об отмене тревоги. Осторожность после: После отмены опасности не трогайте обломки, так как они могут быть взрывоопасны. Информация: Следите за сообщениями МЧС, администрации, официальных СМИ (RSCHS).