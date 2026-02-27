Режим ракетной опасности в Свердловской продлился 80 минут

С момента объявления угрозы до ее отмены прошло 80 минут.
В это время силовики выпустили рекомендации, как вести себя при угрозе с воздуха, а в школах, по свидетельству родителей, распустили учеников.
Сотовые операторы замедлили мобильный интернет. Из-за того возникли проблемы, в том числе, с отображением навигационных данных общественного транспорта, сообщил дептранс Екатеринбурга. В настоящее время оно восстанавливается.
Абоненты некоторых сотовых операторов возмутились тем, что предупреждения пришли с большим опозданием.
«СМС о том, что объявлена ракетная опасность, пришла только в 17:30 — за две минуты до того, как стало известно о ее отмене», — пожаловался корреспонденту «ФедералПресс» пользователь Tele2.
«ФедералПресс» писал об объявлении ракетной опасности в Свердловской области вслед за регионами Приволжья.