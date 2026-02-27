Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ракетной опасности в Свердловской продлился 80 минут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля, ФедералПресс. Режим ракетной опасности в Свердловской области отменен. Об этом написал губернатор Денис Паслер в своем официальном аккаунте в мессендежере.

С момента объявления угрозы до ее отмены прошло 80 минут.

В это время силовики выпустили рекомендации, как вести себя при угрозе с воздуха, а в школах, по свидетельству родителей, распустили учеников.

Сотовые операторы замедлили мобильный интернет. Из-за того возникли проблемы, в том числе, с отображением навигационных данных общественного транспорта, сообщил дептранс Екатеринбурга. В настоящее время оно восстанавливается.

Абоненты некоторых сотовых операторов возмутились тем, что предупреждения пришли с большим опозданием.

«СМС о том, что объявлена ракетная опасность, пришла только в 17:30 — за две минуты до того, как стало известно о ее отмене», — пожаловался корреспонденту «ФедералПресс» пользователь Tele2.

«ФедералПресс» писал об объявлении ракетной опасности в Свердловской области вслед за регионами Приволжья.