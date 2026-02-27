«Летит быстрее и выше». В Прикамье впервые вводили режим ракетной угрозы

27 февраля в 14:40 жители Пермского края получили пугающее уведомление от МЧС — «Ракетная опасность». Подробнее о том, чем закончилось введение режима ракетной угрозы, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Ввели впервые.
Объявление режима «Ракетная опасность» на территории Пермского края произошло впервые. Параллельно в Перми ввели режим «Ковёр» радиусом 100 километров, а также временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Многие местные жители получали сообщение о режиме беспилотной опасности, хотя его не вводили. Сайт perm.aif.ru запросил информацию в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. Как оказалось, дело в схожих алгоритмах.
«Рассылка РСЧС содержит информацию о введении беспилотной опасности, так как по алгоритмам схожа с сигналом ракетной опасности», — объяснили в Минтербезе.
Пермский край — не единственный регион, в котором ввели режим «Ракетная опасность» 27 февраля. Подобные ограничения также ввели в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областях.
Чем отличается ракетная опасность от беспилотной?
Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал сайту perm.aif.ru, что ракетная опасность — явление, схожее с беспилотной опасностью, однако в данном случае существует прямая угроза прилёта ракет.
«Разница только в том, что ракета, как правило, летит быстрее и выше, ну и визуальной видимостью зафиксировать её сложнее. Но Министерством обороны отработка действий этих средств проходит, поэтому всё должно быть хорошо», — пояснил и.о. министра.
После объявления «Ракетной опасности» в Пермском крае Министерство территориальной безопасности известило о правилах, которые нужно соблюдать при введении режима. В ведомстве отметили, что порядок действий точно такой же, как и при угрозе атаки БПЛА: рекомендуется не выходить на улицу без необходимости, не пользоваться лифтом и следить за сообщениями официальных ведомств.
Без происшествий.
Об отмене режима «Ракетная опасность» сообщили в 17:30, спустя почти три часа после введения. Пермяки узнали об этом через систему оповещений об экстренных ситуациях МЧС.
В 17:00 был снят режим «Ковёр», а вслед за этим Росавиация сообщила, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов в «Большом Савино» также отменены.
К счастью, в Пермском крае не произошло никаких происшествий. Однако в нескольких регионах звучали сирены, эвакуировали школьников и детсадовцев в подвалы, временно ограничивали движение транспорта. А в Таганроге из-за падения обломков ракеты частично обрушился балкон в многоквартирном доме.
Напомним, 17 февраля в небе над Пермским краем ПВО уничтожило 4 беспилотных летательных аппарата.