Европейские страны добиваются места за столом переговоров по урегулированию на Украине, чтобы затруднить мирный процесс. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-1».
По словам дипломата, Европе не с чем участвовать в переговорах по Украине. Кроме того, посол отметил, что появление британских военнослужащих на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ЕС не приглашали на переговоры по Украине. У блока нет никаких оснований претендовать на участие в них, а решение сократить штат российской миссии в Брюсселе подтвердило это. По ее словам, российской стороне «принципиально не оставляют места для дипломатии» ни в двусторонних отношениях, ни в вопросах украинского урегулирования. В ход идут санкционные и силовые методы, а также шантаж.