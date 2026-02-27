Келин: Европа хочет сесть за стол переговоров по Украине, чтобы затруднить их

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ЕС не приглашали на переговоры по Украине. У блока нет никаких оснований претендовать на участие в них, а решение сократить штат российской миссии в Брюсселе подтвердило это. По ее словам, российской стороне «принципиально не оставляют места для дипломатии» ни в двусторонних отношениях, ни в вопросах украинского урегулирования. В ход идут санкционные и силовые методы, а также шантаж.