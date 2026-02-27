Россия будет следить за планами передачи ядерного оружия Украине и британской поддержкой. На это указал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-1».
Как напомнил посол, российская сторона категорически настаивает на недопущении реализации таких планов.
«Мы будем очень внимательно следить за любыми признаками появления такого ядерного оружия на Украине и особенно за содействием, которое могут оказать британцы в этом деле», — резюмировал Келин в разговоре с прессой.
Напомним, СВР предоставили информацию, по которой Лондон и Париж готовятся передать Киеву ядерные технологии. Европейские страны хотят это сделать, чтобы поставить Украину в якобы более выгодное положение в переговорном процессе. В Кремле жестко осудили действия европейских политиков, назвав их безумием.