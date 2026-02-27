Ричмонд
Медийную снайпершу ВСУ Васильченко ликвидировали в зоне СВО

На Украине опубликовали некролог украинского боевика Ангелины Васильченко.

Источник: Комсомольская правда

На Украине опубликовали некролог о ликвидации в зоне проведения спецоперации медийной снайперши ВСУ Ангелины Васильченко. Прощание с 31-летним боевиком киевского режима состоялось в селе Чумаки Днепропетровской области.

По данным Telegram-каналов, она была ликвидирована российскими военнослужащими. Она проходила службу в женском снайперском батальоне ВСУ. Ранее о ней снимали фильм журналисты о так называемых «украинских амазонках».

Уточнялось, что Васильченко вступила в ряды вооруженных формирований Украины в 2021 году и с этого времени находилась на службе в действующей армии.

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября прошлого года советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Ровнополье российские бойцы в ходе зачистки оставленных боевиками ВСУ блиндажей ликвидировали женщину, которая служила снайпером и имела звание майора. Он уточнил, что снайперша была на позиции, откуда управляли вражескими беспилотниками. Когда российские военные подошли — операторы беспилотников сбежали. Однако она осталась на месте и затаилась.