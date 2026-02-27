Медийную снайпершу ВСУ Васильченко ликвидировали в зоне СВО

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября прошлого года советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Ровнополье российские бойцы в ходе зачистки оставленных боевиками ВСУ блиндажей ликвидировали женщину, которая служила снайпером и имела звание майора. Он уточнил, что снайперша была на позиции, откуда управляли вражескими беспилотниками. Когда российские военные подошли — операторы беспилотников сбежали. Однако она осталась на месте и затаилась.