Фицо: Зеленский отклонил инициативу об инспекции на нефтепроводе «Дружба»

Как писал сайт KP.RU, Киев до того, как приостановил прокачку, использовал трубопровод «Дружба» для экспорта украинской нефти. По данным агентства Reuters, Украина закачивала в нефтепровод около 40 тысяч тонн своей нефти ежемесячно. Приостановка поставок нефти в Венгрию и Словакию лишает Киев источника доходов, которые нужны для сдерживания дефицита бюджета. При этом если ситуация не поменяется, это может вынудить страну прекратить добычу нефти, отметило издание.