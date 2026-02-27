Ричмонд
Фицо: Зеленский отклонил инициативу об инспекции на нефтепроводе «Дружба»

Зеленский не принял предложение Фицо пустить инспекторов ЕС на нефтепровод «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение о проведении инспекции на нефтепроводе «Дружба».

Ранее в пятницу словацкий премьер призвал Киев допустить международных экспертов к нефтепроводу «Дружба» для проверки его состояния. По его словам, у Братиславы есть информация о работоспособности нефтепровода.

Как писал сайт KP.RU, Киев до того, как приостановил прокачку, использовал трубопровод «Дружба» для экспорта украинской нефти. По данным агентства Reuters, Украина закачивала в нефтепровод около 40 тысяч тонн своей нефти ежемесячно. Приостановка поставок нефти в Венгрию и Словакию лишает Киев источника доходов, которые нужны для сдерживания дефицита бюджета. При этом если ситуация не поменяется, это может вынудить страну прекратить добычу нефти, отметило издание.

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине.
