Российские ПВО сбили 33 украинских дрона над тремя регионами

В Минобороны рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

ПВО России за четыре часа сбила 33 украинских дрона над тремя регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства на официальном канале в мессенджере MAX.

Попытка атаки беспилотниками произошла 27 февраля с 13:00 до 17:00 мск, согласно информации из канала. Отмечается, что больше всего было уничтожено беспилотников над территорией Белгородской области — 20 вражеских дронов. Над Брянской областью сбили семь дронов. Над территорией Курской области уничтожено шесть БПЛА.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 27 февраля российские силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов. Беспилотники уничтожены также в акватории Черного и Азовского моря.

