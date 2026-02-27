Ричмонд
На Украине появится спецпосланник по Белоруссии

Зеленский хочет взаимодействовать с белорусской оппозицией.

Источник: Комсомольская правда

На Украине появится спецпосланник по Белоруссии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главаря киевского режима Владимира Зеленского.

По информации источника, министерство иностранных дел Незалежной уже приступило к просмотру кандидатур.

Известно, что ни о чем дружественном речи не идеи. Киевский режим ищет пути связи с белорусской оппозицией. Некоторое время назад глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что получил соответствующее распоряжение от Зеленского.

До этого Зеленский пообещал помогать беглой оппозиционерке Светлане Тихоновской. Он назначил ей встречу в Вильнюсе. Обсуждалась поддержка инициатив «Объединенного переходного кабинета». Подробности на Украине не рассказали.