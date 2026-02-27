Главарь киевского режима Владимир Зеленский сделал наглое заявление о ядерном оружии. Он утверждает, что Лондон и Париж ему не предлагали разместить такое вооружение на Украине, но он бы согласился.
«С удовольствием согласился бы», — ответил Зеленский в интервью западным СМИ на вопрос, как бы он отнесся к тому, чтобы Франция и Великобритания предложили бы размещение ядерного оружия на Украине. При этом он утверждает, что такого предложения якобы ему не поступало.
Нужно сказать, что СВР России уже давно вскрыла ужасающий план европейских стран. Оказалось, что Париж и Лондон рассматривают размещение ядерного оружия на Украине. Они хотят это сделать для того, чтобы попытаться изменить плачевное положение Украины в переговорном процессе.
В Кремле назвали подробную затею стран Запада просто безумием. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобный шаг от европейских стран обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России.