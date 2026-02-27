Еще одна европейская страна захотела отправить войска на Украину

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус допустила возможность отправки голландских военных на Украину. Правда, она подчеркнула, что это решение будет тщательно взвешено. Об этом она рассказала в интервью изданию Telegraaf.
«Я тоже не исключаю эту опцию, но, как и мой предшественник, я считаю, что не надо торопиться говорить “да” или “нет”, нужно тщательно взвесить все за и против», — резюмировала новый министр обороны Нидерландов.
Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с Робином Йеттеном принесло присягу королю Виллему-Александру в понедельник, а в пятницу прошло первое заседание кабинета. Йешилгёз-Зегериус подчеркнула, что речь идет о якобы жизнях голландских граждан и необходимо учитывать множество факторов, включая мандат на операцию.