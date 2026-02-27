Ричмонд
Еще одна европейская страна захотела отправить войска на Украину

Министр Нидерландов Йешилгёз-Зегериус не исключила отправку войск на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус допустила возможность отправки голландских военных на Украину. Правда, она подчеркнула, что это решение будет тщательно взвешено. Об этом она рассказала в интервью изданию Telegraaf.

«Я тоже не исключаю эту опцию, но, как и мой предшественник, я считаю, что не надо торопиться говорить “да” или “нет”, нужно тщательно взвесить все за и против», — резюмировала новый министр обороны Нидерландов.

Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с Робином Йеттеном принесло присягу королю Виллему-Александру в понедельник, а в пятницу прошло первое заседание кабинета. Йешилгёз-Зегериус подчеркнула, что речь идет о якобы жизнях голландских граждан и необходимо учитывать множество факторов, включая мандат на операцию.

Напомним, в России жестко раскритиковали возможность отправки европейскими государствами военных на Украину. В МИД России отметили, что российские военные будут рассматривать как законную цель миротворцев из стран Запада. Кроме того, этот шаг со стороны ЕС будет означать эскалацию конфликта.