Российские ПВО сбили три воздушные цели над Севастополем

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 33 украинских дрона, которые пытались атаковать три региона. В Минобороны РФ уточнили, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Белгородской областью. В регионе ликвидировали 20 дронов.