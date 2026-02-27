Российские ПВО сбили три воздушные цели над Севастополем

В Севастополе средства противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ, сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели в районе Северной стороны», — написал губернатор Севастополя.
Развожаев призвал соблюдать меры безопасности. Он рекомендовал жителям Севастополя покинуть открытые пространства.
Ранее KP.RU сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 33 украинских дрона, которые пытались атаковать три региона. В Минобороны РФ уточнили, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Белгородской областью. В регионе ликвидировали 20 дронов.