В Белгородской области при ударе БПЛА по автомобилю пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью БПЛА по легковому автомобилю в поселке Дубовое Белгородского округа. Пострадал мирный житель, сообщили в оперштабе Белгородской области.
«В поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, пострадавшему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.
