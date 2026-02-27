Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при ударе БПЛА по автомобилю пострадал мужчина

Пострадавшему оказали помощь в больнице, он продолжит лечение амбулаторно.

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью БПЛА по легковому автомобилю в поселке Дубовое Белгородского округа. Пострадал мирный житель, сообщили в оперштабе Белгородской области.

«В поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, пострадавшему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше