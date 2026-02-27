На Украине сообщили об испытаниях новой баллистической ракеты FP-7

На Украине сообщили о разработке баллистической ракеты FP-7, созданной компанией Fire Point. Проводятся испытания. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.
Издание уточняет, что компания Fire Point продемонстрировала испытания баллистической ракеты FP-7. По информации конструкторов, ракета относится к классу тактических баллистических ракет.
По данным агентства, ракета обладает эффективной дальностью поражения до 200 километров, максимальной скоростью 1500 метров в секунду и круговым вероятным отклонением 14 метров. Утверждается, что ее боеголовка весит 150 килограммов.
Ранее KP.RU сообщал, что московские инженеры разработали компактный дрон-перехватчик «Ёлка». Новый комплекс уже применяется мобильными огневыми группами. «Ёлка» поражает цели за счет кинетического удара.