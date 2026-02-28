Ричмонд
ВСУ ударили дронами-камикадзе по Брянской области: один житель ранен, есть повреждения

Богомаз: житель Брянской области ранен после атаки ВСУ дронами-камикадзе.

Источник: Комсомольская правда

Брянская область снова подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. ВСУ атаковали регион дронами-камикадзе. В населенном пункте Кистер пострадал мирный житель. Так сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

ВСУ атаковали регион в ночь на 28 февраля. По данным губернатора, на территории Климовского района получили повреждения четыре гражданских автомобиля. Обошлось без пострадавших.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — уведомил Александр Богомаз.

Утром 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. Пострадавших в результате атаки нет. Повреждения получили объекты инфраструктуры.