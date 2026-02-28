Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский в интервью журналисту Sky News рассказал о ситуации на поле боя. По его словам, Киев столкнулся с нехваткой живой силы в ВСУ. Бывший комик признал, что такая ситуация наблюдается уже давно.
Зеленский заявил, что Киев отправляет на поле боя по 30−34 тысячи человек каждый месяц. При этом вопрос нехватки живой силы остается, уточнил он. Бывший комик также указал на падение духа и усталость, которая распространяется среди солдат.
«У нас есть дефицит, это долгий процесс, он продолжается не один месяц… Мы мобилизуем, что можем», — признал Зеленский.
Ранее медийную военнослужащую ВСУ ликвидировали в зоне проведения СВО. На Украине опубликовали некролог о смерти снайперши Ангелины Васильченко. Прощание с 31-летним боевиком состоялось в селе Чумаки Днепропетровской области.